- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 55.131 doze de ser, dintre care 43.451 – Pfizer BioNTech, 4.109 – Moderna si 7.571 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP, prin aplicatia…

- De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinate peste 1,2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (CNCAV). In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 43.558 de persoane.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.704 persoane și au fost raportate 1126 de reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 15.074 de persoane, iar cu a doua…

- Peste 28.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 193 reacții adverse, a informat miercuri Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, din cele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinați 43.319 romani și au fost raportate 164 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Din cele 43.319 persoane vaccinate in…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, marti, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 34.136 persoane cu prima doza, iar 671 au primit rapelul. S-au inregistrat 62 de reactii adverse comune si minore.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 30.237 de persoane, din care 1.075 au primit a doua doza. Totodata, s-au inregistrat 45 de reactii adverse comune si minore. DOCUMENTUL poate fi…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva coronavirusului 16.896 de persoane. Numarul total al romanilor care au primit serul Pfizer/BioNTech a ajuns la 125.190, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Numarul reacțiilor adverse din ultimele…