Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 59 de cadavre au fost gasite in gropi comune clandestine din statul mexican Guanajuato, a anuntat miercuri Comisia nationala pentru cautarea persoanelor disparute (CNB), transmite AFP. ”Am gasit 59 de cadavre in diferite gropi clandestine, exista alte puncte la care continuam sa lucram. Corpurile…

- Cel putin 59 de cadavre au fost gasite in gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, in centrul tarii, a anuntat miercuri Comisia nationala pentru cautarea persoanelor disparute (CNB), relateaza AFP.

- Cel putin 59 de cadavre au fost gasite in gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, in centrul tarii, a anuntat miercuri Comisia nationala pentru cautarea persoanelor disparute (CNB), relateaza AFP.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara cultura…

- Cel putin 59 de cadavre au fost gasite in gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, in centrul tarii, a anuntat miercuri Comisia nationala pentru cautarea persoanelor disparute (CNB), relateaza AFP preluat de agerpres. ''Am gasit 59 de cadavre in diferite gropi clandestine,…

- Cel putin 59 de cadavre au fost gasite in gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, in centrul tarii, a anuntat miercuri Comisia nationala pentru cautarea persoanelor disparute (CNB), relateaza AFP. ''Am gasit 59 de cadavre in diferite gropi clandestine, exista alte puncte…

- Acum patru ani v-am indemnat sa continuam dezvoltarea Blajului fara pași inapoi argumentand ca Blajul se afla in cel mai bun moment al dezvoltarii sale economice! Privind in urma, pot afirma ca nu am greșit și ca echipa noastra formata din Blajeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul…

- Seful Politiei Metropolitane, Peter Newsham, si primarul capitalei americane, Muriel Bowser, au declarat intr-o conferinta de presa ca atacul a avut loc in timpul unei adunari la care participau sute de oameni, intr-un cartier rezidential din Washington. Citeste si: Sase turisti francezi, un…

- Cel putin zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit duminica la un centru de carantina si de tratare Covid-19 din orasul indian Vijayawada, au transmis autoritatile locale citate de Reuters, potrivit news.ro.Echipele de interventie au salvat aproximativ 20 de pacienti si personalul medical…