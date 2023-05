Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara,…

- Aproape 70% dintre locuințele vandute in Brasov, in primul trimestru au fost cumparate cu cash, arata un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara pe baza datelor ANCPI . Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in…

- Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara,…

- RAPORT: Aproape 6 din 10 locuinte vandute in Romania au fost cumparate 'cash'. Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate…

- Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara,…

- Tranzacțiile imobiliare, in scadere, in Romania: Primul trimestru al lui 2023 a adus cu 25% mai puține unitați individuale tranzacționate, fața de 2022 Tranzacțiile imobiliare, in scadere, in Romania: Primul trimestru al lui 2023 a adus cu 25% mai puține unitați individuale tranzacționate, fața de 2022…

- Aproximativ 33.000 de unitați individuale au fost vandute in Romania , in primul trimestru din 2023, conform datelor publicate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Volumul unitaților vandute este cu 10.000 mai mic fața de perioada similara din 2022, o scadere de 23%. Aceasta…

- S-au vandut mai puține apartamente și in februarie, nu doar in ianuarie, arata datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara. In primele doua luni din acest an s-au parafat cu 22% mai puține tranzacții fața de aceeași perioada din 2022, scrie Economica.net. Romanii nu se mai inghesuie…