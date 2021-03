Stiri pe aceeasi tema

- 47.196 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate luni de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul persoanelor imunizate este creștere cu peste 2.700 fața de ziua precedenta.Din cele 47.196 persoane…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 52.000 de persoane si s-au inregistrat 198 de reactii adverse. Alte 90 de reactii adverse sunt in curs de investigare. Potrivit…

- 51.925 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate joi de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Cifra este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate aproape 55.000 de persoane. Din…

- 49.576 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 42.699 de persoane. Din…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 43.000 de persoane si s-au inregistrat 110 reactii adverse. Potrivit CNCAV, 43.738 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 29.289…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta, duminica, faptul ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 29.000 de persoane, din care 3.026 cu serul Moderna. Totodata, au fost raportate 62 de reactii adverse, alte opt fiind in curs de…