Aproape 560 de morţi în cursul protestelor antiguvernamentale izbucnite anul trecut în Irak Aproape 560 de protestatari si membri ai fortelor de securitate au fost ucisi in cursul protestelor antiguvernamentale izbucnite anul trecut in Irak, a anuntat joi guvernul de la Bagdad, transmite Reuters potrivit Agerpres. Noul guvern condus de premierul Mustafa al-Kadhimi s-a angajat sa lanseze o ancheta cu privire la moartea si incarcerarea a sute de manifestanti in cadrul miscarii de contestare care a dus la caderea executivului anterior, in 2019.



Bilantul anuntat al deceselor corespunde in linii mari cu cel indicat de media si asociatii pentru drepturile omului.



Un consilier… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va da o lovitura Americii in riposta la uciderea comandantului Gardienilor Revolutiei Qassem Soleimani, a afirmat marti liderul suprem iranian ayatollah-ul Ali Khamenei in cadrul unei intrevederi cu premierul irakian Mustafa al-Kadhimi, potrivit site-ului oficial al liderului Khamenei, relateaza…

- Iranul va da o lovitura Americii in riposta la uciderea comandantului Gardienilor Revolutiei, Qassem Soleimani, a afirmat marti liderul suprem iranian ayatollah-ul Ali Khamenei in cadrul unei intrevederi cu premierul irakian Mustafa al-Kadhimi, potrivit site-ului oficial al liderului Khamenei, relateaza…

- Autoritatile iraniene au anuntat marti ca au inregistrat 229 de decese asociate noului coronavirus in cursul ultimelor 24 de ore, o cifra record de la debutul epidemiei, la jumatatea lunii februarie, in Iran, tara cea mai afectata din Orientul Mijlociu, informeaza Reuters . „Am pierdut 229 dintre compatriotii…

- Regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite, in varsta de 84 de ani, a fost internat in spital din cauza unei inflamatii a vezicii biliare, potrivit Reuters. In urma veștii, premierul Irakului, Mustafa al-Kadhimi, și-a amanat vizita in Arabia Saudita. Informația a fost confirmata și de ministrul…

- Cel putin cinci agenti de politie au fost raniti prin impuscare in cursul protestelor violente izbucnite in Statele Unite dupa moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat brutal de politisti, iar Secret Service a instituit un perimetru de securitate in jurul Casei Albe, anunța MEDIAFAX.Serviciul…

- Raportul afirma ca gruparea terorista ramane o „insurgența la nivel scazut”, incapabila sa dețina un teritoriu. Exista insa semne ingrijoratoare. In timp ce cooperarea in materie de securitate intre Statele Unite și Irak este probabil sa se aprofundeze, Forțele Democrate Siriene (SDF), partenerul american…

- Germania a inregistrat 116 morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore, iar bilantul de la inceputul epidemiei noului coronavirus a crescut la 7.533 de decese, a anuntat marti Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters.Alte 993 de contaminari au fost de asemenea…

- Peste 100.000 de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Iran de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.