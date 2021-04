Un numar de 54.656 de persoane si-au gasit locuri de munca la nivel national in primele trei luni ale anului prin intermediul masurilor de stimulare a ocuparii aplicate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de institutie. Din totalul persoanelor incadrate in munca pana la data de 31 martie 2021, un numar de 24.935 au peste 45 de ani, 11.262 de persoane au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 9.480 au intre 25 si 35 de ani, iar 8.979 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 6.372 tineri "NEET"). Numarul femeilor care si-au gasit…