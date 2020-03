Aproape 5.200 de prahoveni se aflau, ieri, în izolare la domiciliu și în carantină instituționalizată V. Stoica Crește numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu și in carantina instituționalizata, sub paza, in centrele de pe raza județului Prahova. Potrivit datelor facute publice ieri, in intregul județ se aflau in autoizolare la domiciliu 5.050 de persoane, din care 858 au intrat sub aceasta masura in doar 24 de ore, iar in carantina instituționalizata se aflau 130 de persoane. Echipajele Ministerului Afacerilor Interne care verifica daca sunt respectate condițiile de izolare la domiciliu au facut pe 25 martie peste 4.400 de controale la persoanele aflate in autoizolare, fiind intocmite… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Dincolo de faptul ca in aceasta dimineata ministrul Sanatatii a demisionat in plina criza , in judet iar a crescut numarul persoanelor izolate! Asta fiindca in continuare revin acasa tot mai multi caraseni din tari grav afectate de pandemie, Astfel, potrivit informatiilor actualizate astazi…

- In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, vor fi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca in cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul…

- Pâna astazi, 17 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau și Timișoara, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost înregistrate…

- Peste 4.200 de persoane se aflau in izolare la domiciliu, ieri, in județ Violeta Stoica Ploiești, 25 martie 2020. Ora 12:02. Doua minute dupa intrarea in carantina, in urma aplicarii prevederilor Ordonanței Militare nr. 3. Pe principalele artere rutiere ale orașului, in special pe Bd. Republicii, inca…

- Cantareața Mirabela Dauer considera ca masura autoizolarii este valabila pentru toate țarile, nu doar pentru Romania, considerand ca persoanele care ies din casa se expun unui risc extrem de mare. „Eu fac haz de necaz de obicei. Eu m-am autoizolat de pe 9 Martie. Este valabil pentru toate…

- Coronavirus in Romania. 906 cazuri de persoane infectate. 144 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate…

- Pâna astazi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la…