- Ministerul Educației (ME) a venit cu precizari privind numarul de burse, la nivel național, pe categorii/beneficiari. Conform prevederilor din Metodologia-cadru de acordare a burselor – art. 23, alin. (2), pana la data de 25 octombrie 2023, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului…

- Un numar de 459.883 de elevi vor lua burse de merit, iar 736.635 burse sociale, a informat, vineri, Ministerul Educatiei. De bursa de excelența olimpica I vor beneficia 170 de elevi, 2750 de elevi vor primi bursa de excelența olimpica II, iar bursa tehnologica va fi acordata unui numar de 82.512 elevi.

- Pana la data de 25 octombrie 2023, inspectoratele scolare judetene Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti ISMB au transmis numarul de beneficiari pentru fiecare dintre categoriile de burse, respectiv excelenta olimpica I, excelenta olimpica II, merit, sociala, tehnologica si pentru incurajarea…

- Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) au transmis numarul de beneficiari pe fiecare dintre categoriile de burse, respectiv excelența olimpica I, excelența olimpica II, merit, sociala, tehnologica și pentru mame minore, potrivit unui

- Dupa ce paradoxul elevilor de clasa a IX-a care iau bursa cu medii sub 2 a facut inconjurul presei, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor județene sa transmita pana luni care este situația pentru fiecare categorie de bursa, iar in cazul burselor de merit sa fie precizate mediile.

- Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigma in privința acordarii burselor școlare, impusa in primul rand de intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023. Elemente de noutate bursele de merit: se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu…

- Conform Legii 198/2023 a invațamantului preuniversitare, ce va fi aplicata din data de 3 septembrie 2023, valoarea minima a burselor școlare se va stabili printr-un ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Invațamantului Preuniversitar (CNFAP). Valoarea…

- Bursele elevilor se vor majora din anul școlar 2023-2024. Valoarea acestora se dubleaza. Elevii de gimnaziu și liceu vor primi in anul școlar 2023-2024, patru tipuri de burse: de merit, sociala, tehnologica și de excelența olimpica I și II, potrivit Legii Invațamantului Preuniversitar . Potrivit Legii…