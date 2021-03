Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.911 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fata de joi, 11 martie, cand au fost imunizate 51.402 de persoane. Din cele 49.911 persoane imunizate in ultimele 24 de ore, 39.667 au primit prima doza, iar 10.244 au facut rapelul, arata cel mai recent bilant al CNCAV. 40.210 au primit serul de la Pfizer, in timp ce 3.399 persoane au fost imunizate cu Moderna, iar 6.302 au primit serul AstraZeneca. S-au inregistrat 113 de reacții adverse. De la…