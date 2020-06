Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50.000 de oameni au trecut prin vamile romane in ultimele 24 de ore, frontiera cu Ungaria fiind tranzitata de aproximativ 33.700 de oameni. Conform Politiei de Frontiera, sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au trecut aproximativ 49.600 persoane, cetateni romani si…

- Continua nebunia la frontierele Romaniei, de peste trei saptamani. Peste 46.000 de persoane au intrat și ieșit din țara in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera, conform Mediafax.Pe sensul de intrare au fost aproximativ 23.100 persoane cu 11.700 mijloace de transport, iar pe cel…

- Sute de persoane astepta sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore. Asta in condițiile in care, sambata seara, a fost deschis si PTF Nadlac II. In ultimele 24 de ore, prin Nadlac I au intrat in tara aproximativ 4.000…

- Autoritatile romane par ca au fost luate prin surprindere de numarul mare de romani care au intrat in țara dinspre Ungaria. Peste 30.000 de persoane au trecut prin Vama Nadlac fara control...

- La Vama Nadlac, unul dintre cele mai uzitate puncte de trecere catre și dinspre Vestul Europei, mașinile așteapta in coloane chiar și cate 8 ore, conform Poliției de Frontiera.In continuare se inregistreaza timpi mari de asteptare la intrarea in tara din Ungaria, atat prin PTF Nadlac, cat si la Nadlac…

- Aplicatia Politiei de Frontiera "Trafic online" anunta ca la Nadlac se asteapta 480 de minute pentru intrarea in tara, la Nadlac II se asteapta 150 de minute, iar la Vama Bors timpul de asteptare este de 180 de minute. Pentru iesirea din tara a autoturismelor se asteapta 180 de minute la Nadlac,…

- Autoritatile din Ungaria au anuntat ca permit intrarea in aceasta tara a cetatenilor din Uniunea Europeana, insa au impus anumite conditii. Formalitatile de frontiera se deruleaza prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I din judetul Arad.Potrivit Politiei de Frontiera, in urma intelegerilor…

- Aproape 20.000 de persoane, cetațeni romani și straini, si peste 12.600 mijloace de transport au trecut in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, informeaza, sambata, Politia de Frontiera. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.900 persoane cu 7.300 mijloace de transport, iar pe cel de…