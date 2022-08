Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de cinci inculpati (patru sub control judiciar și unul in stare de arest la domiciliu), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui…

- Trei fete din Vrancea au fost forțate sa practice prostituția in Austria, Franța, Belgia, Elveția și Germania de un barbat care le-a facut sa se indragosteasca de el. Individul a fost reținut de DIICOT și apoi arestat. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au retinut duminica, 17 iulie, un barbat suspectat de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive in forma continuata.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus ieri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de droguri de risc. „In cauza s-a reținut faptul ca,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a șase persoane și luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fața de o persoana, intr-o cauza avand ca obiect…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Oradea, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Oradea au pus in aplicare 11 mandate de percheziție domiciliara intr-o cauza vizand…