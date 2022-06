Stiri pe aceeasi tema

- „Natura ne ajuta sa ne simțim relaxați”, „imi doresc o zona inovativa, creativa, distractiva”, „aș dori sa fie interactiva, echilibrata intre urban și natura, cu multiple zone de activitați in aer liber, dar cu un touch de tehnologie de ultima generație”, „ar fi minunat sa putem ajunge cu ușurința pana…

- Pentru prima data in Romania, un proiect mixed-use de reconversie urbana include un centru cultural deschis intregii comunitați, realizat in parteneriat cu Centrul Cultural Clujean. Spațiul – concept dedicat artelor spectacolului va fi parte din proiectul dezvoltat de catre grupul IULIUS pe platforma…

- Locuitorii din șase localitați din județul Cluj se vor putea pensiona mai devreme, fara a fi penalizați, fiindca au trait in zone poluate. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților.

- IULIUS este parte din Cluj-Napoca din 2007, iar dupa 15 ani de prezența locala, ne continuam misiunea de dezvoltare prin lansarea celui mai amplu proiect de reconversie urbana din Romania, o investiție de peste jumatate de miliard de euro.

- Polițiștii Biroului Rutier Dej au intervenit la un accident rutier, produs pe strada Vaii din Ocna Dejului, la data de 3 aprilie, in jurul orei 21:20. Testarile conducatorilor auto cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.„Din verificarile preliminare efectuate de polițiști, a reieșit faptul…

- Dezvoltarea domeniului IT in Bistrița a fost dezbatuta in ședința de Consiliu Județean. Speranța e pusa in Universitatea Tehnica, modernizata și ultratehnologizata. ”Speram sa vina, incet, incet, firme in acest domeniu” a declarat Radu Moldovan. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței de…

- Polițiștii au descins ieri la șase domicilii, intr-un dosar de braconaj. Cei cercetați nu doar ca impușcau ilegal caprioare și mistreți, dar aveau și exemplare vii intr-un țarc. Trei persoane, reținute. Ieri, 10 martie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Bistrița-Nasaud,…

- Deputații au votat marți un proiect de lege inițiat de senatorul Adrian Oros și deputatul Romeo Nicoara pentru declararea lui Vasile Lucaciu ”Erou al Națiunii Romane”. Vasile Lucaciu este prezent in inima și rugaciunile fiecarui roman din Transilvania iar Doina lui Lucaciu se canta la fiecare manifestare…