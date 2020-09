Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș, au fost semnalate cinci cazuri de violența domestica și doua nerespectari ale ordinului de protecție provizoriu. Victimele agresiunilor sunt 6 femei, domiciliate in Baia Mare, Sighetu Marmației, Sacel, Bicaz și Vișeu de Sus, cu varsta cuprinsa intre…

- In perioada 31 iulie – 02 august a.c., polițiștii maramureșeni au intervenit la trei cazuri de violența in familie. In toate cazurile au fost emise ordine de protecție provizorii, iar intr-un caz agresorul a fost și reținut pentru 24 de ore. Unul dintre cazurile de violența domestica a fost semnalat…

- In cursul zilei de ieri, politistii au fost sesizati cu privire la mai multe scandaluri in familie pe raza judetului nostru. In Cupseni, o femeie de 20 de ani a sesizat politia cu privire la faptul ca sotul ei, in varsta de 31 de ani, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la mai multe scandaluri in familie produse pe raza judetului nostru. Baia Mare – O femeie de 42 de ani a fost amenintata de catre concubinul ei, care si pe parcursul lunii iunie a.c. a agresat-o fizic. Baița de sub Codru – O femeie de 76 de ani a sesizat politia…

