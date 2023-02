Aproape 5.000 de copii au fost abuzați sexual la biserici, în Portugalia Din 1950, cel puțin 4.815 minori au fost victime ale violențelor sexuale in cadrul Bisericii Catolice portugheze, a concluzionat, o comisie independenta, pe baza a peste 500 de marturii audiate in ultimul an, transmite AFP. Aceste marturii ne permit sa ajungem la o rețea de victime mult mai importanta, calculata la un numar minim de 4.815 victime, a declarat coordonatorul acestei comisii de experți, psihiatrul Pedro Strecht. Raportul exprima o realitate dura și tragica. Totuși, noi credem ca schimbarea este in curs, a reacționat președintele Conferinței episcopale portugheze (CEP), episcop de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

