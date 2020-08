Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate duminica de serviciul de sanatate publica, releva AFP, citata de Agerpres. In total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sambata. Procentajul de teste pozitive continua sa creasca usor, la 3,6% […] The post Aproape 5.000 de cazuri noi de Covid-19, in 24 de ore, in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .