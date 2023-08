Stiri pe aceeasi tema

- Vineri si sambata, polițiștii din Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai orașului Curtici, cu sprijinul IPJ Arad, au desfașurat o razie in zona de competenta. Au fost legitimate 139 de persoane și verificate 108 autovehicule. Au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 33.770 de lei,…

- Cod portocaliu in vestul țarii. Rafalele puternice de vant au rupt deja un copac in incinta ștrandului din Arad. A fost anunțat un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica in intervalul 05 august, ora 18.00 – 06 august, ora 10.00.

- Trei persoane sunt ranite dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit, miercuri, pe pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN69 Arad – Timișoara, la ieșirea din localitatea Vinga din județul Arad se circula ingreunat ca…

- Razie de proportii in acest weekend pe strada Tarafului, din Arad, și in zona urbana și rurala a orașelor Chișineu-Criș, Lipova, Pecica și Sebiș, din judetul Arad. Au fost verificate 270 de masini, 585 de persoane, dintre care 53 au fost invitate la sediile de politie. Cuantumul amenzilor a fost de…

- Un puternic seism s-a produs marți seara, in jurul orei 20.26, in vestul Romaniei, acesta resimțindu-se și in județele din norul țarii. Potrivit datelor transmise de catre Institutul de Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine de 5 pe scara Richter, producandu-se in zona dintre Arad și Timișoara,…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…