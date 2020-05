Aproape 500 de persoane s-au vindecat de coronavirus la Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- În acest moment, la Cluj-Napoca sunt 7 pacienți cu COVID-19 internați la anestezie terapie intensiva, dintre care 3 din județ. De asemenea, 32 clujeni se afla internați în spitalele dedicate COVID-19. Mai mult, a Cluj-Napoca au fost declarați vindecați și externați 494 de…

- V. Stoica La Spitalul Județean de Urgența Ploiești a ajuns, miercuri, 27 mai, un pacient din județul Buzau, aflat in stare foarte grava dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Acesta este unul dintre cei trei bolnavi confirmați cu Covid-19 care erau ieri internați la Secția de Terapie Intensiva de la Spitalul…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 24 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 87 persoane se afla in carantina 890 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 92 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din…

- Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: 227 persoane se afla în carantina 313 persoane aflate în autoizolare la domiciliu 179 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate în spitalele dedicate din municipiul…

- Prefectul a transmis ca, la aceasta ora, in spitatele dedicate din Cluj-Napoca sunt internați 167 pacienți infectați cu noul coronavirus. Astazi, 24 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 204 persoane in carantina, 308 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 167 persoane…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, numarul persoanelor infectate cu COVID-19 din județul Cluj, internate in spitale: 146. Astazi, 20 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -172 persoane in carantina -585 persoane aflate in autoizolare la domiciliu –146 persoane…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- In țara noastra, pana in prezent, 3 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative. De asemenea, in centrele de la București, Timișoara și Cluj-Napoca au fost analizate și alte probe…