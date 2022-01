Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, sambata dimineața, ca 491 de persoane au avut nevoie de serviciul de urgența, dintre acestea 367 fiind cazuri de cod roșu și galben.

- In ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 115 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite de salvamontiștii de la Brașov (15), apoi de cei de la Salvamont Sinaia (14), Salvamont Voineasa (12 apeluri). ”In…

- Peste 280.000 de persoane au generat formularele digitale pentru intrarea in Romania de la lansarea aplicatiei dezvoltate de STS. Cele mai multe documente, peste 60.000, au fost generate de cei care au intrat in tara prin Aeroportul Henri Coanda. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicatii…

- UPDATE Potrivit primelor informații transmise de ISU Valcea, numarul victimelor exploziei de la Uzina Mecanica Babeni se ridica la patru morți (trei barbați și o femeie). Trei 3 persoane au fost ranite, sunt conștiente, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța al Județului Valcea și transportate…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi dimineața, pe autostrada A1, langa Timișoara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara,…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Autoritațile au activat planul roșu in municipiul Arad, unde un microbuz plin cu pasageri s-a ciocnit violent cu un autoturism. 23 de persoane au fost, in total, implicate in accident. Microbuzul transporta pasageri peste numarul de locuri. Mai multe ambulanțe și pompierii sunt la fața locului, cel…