- A fost semnat primul contract de impadurire prin PNRR. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului. La Scornicesti, in judetul Olt, se vor impaduri aproape 83 de hectare de teren agricol, spune Tanczos Barna.

Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Clujul va dezafecta rampa temporara de deșeuri municipale, din vecinatatea depozitului vechi Pata Rat. La conferința de lansare a proiectului european a participat ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna.

Compania Returo are obligația de a porni sistemul de returnare a ambalajelor care vor fi reciclate pe data de 30 noiembrie, cand vor aparea primele puncte unde cetățenii le vor putea returna și vor putea primi 50 de bani pentru acestea, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

- Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Vin banii europeni: Ministrul Dezvoltarii a semnat 30 de noi de contracte de finantare prin PNRR, de aproape 40 de milioane de lei Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

Atacantul uruguayan Luis Suarez a semnat un contract pe doua sezoane cu Gremio Porto Alegre, a anuntat, sambata, clubul de fotbal brazilian.

- A fost semnat cel mai mare contract de finanțare din ultimele trei decenii, banii vin la Cluj, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. E vorba de banii pentru construcția viitorului metrou din Cluj-Napoca. ”Cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani a fost semnat astazi de Ministerul…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat ca a fost semnat cel mai mare contract de finantare din ultimii 30 de ani pentru construirea metrou lui din Cluj-Napoca. Lucrarile la primele 9 statii si depoul au termen de finalizare in luna august a anului 2026. „Cel mai mare contract de finantare…