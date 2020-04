Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19…

- La Calarași sunt confirmate deja patru cazuri de COVID – 19. Cei patru bolnavi sunt din localitațile: Paulești, Seliștea-Noua, Temeleuți și Hirova. Potrivit Corinei Corițchi, medic epidemiolog la Centrul Sanatate Publica Calarași, este vorba despre doi barbați și doua femei, care au varsta cuprinsa…

- Cele mai multe cazuri confirmate de Covid-19 in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in municipiul Chișinau, precum și in raioanele Ștefan Voda și Glodeni. In Soroca, astazi nu a fost testata pozitiv la noul tip de coronavirus nicio persoana. Bilanțul celor infectați a ajuns la 965 astazi.

- Blindatele Armatei Naționale au fost dislocate in Soroca și Ștefan Voda, raioane cu cele mai multe cazuri confirmate cu COVID-19. Despre aceasta a anunțat ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Premierul Ion Chicu a anuntat ca in Republica Moldova, in total, 215 de lucratori medicali s-au infectat cu COVID-19, dintre care jumatate sunt in Stefan Voda si Soroca. Pe parcursul zilei de sambata, 4 aprilie, au fost inregistrate 46 de cazuri noi de contaminare cu coronavirus in randul medicilor…

- Regiunea transnistreana a intrat in carantina. Potrivit Ministerului Sanatații de la Chisinau, acolo au fost confirmate 32 de cazuri de imbolnavite de COVID-19. Cu toate acestea, mass-media locala raporteaza 36 de cazuri, inclusiv 2 decese.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca in Republica Moldova au fost inregistrate inca 32 cazuri noi confirmate de COVID-19, dintre care doua cazuri sunt de import (Marea Britanie si Romania) si 30 cazuri cu transmitere locala (Chisinau, Stefan Voda, Soroca, Anenii Noi, Ialoveni,…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca de la o zi la alta. Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, au fost confirmate alte 17 cazuri de infectare cu coronavirus, in urma procesarii a 90 de probe. In 12 cazuri…