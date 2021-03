Stiri pe aceeasi tema

- In prima saptamana de cand școala a inceput fizic au fost depistați cu Covid patru cadre didactice și doi elevi. La nivel național, peste 670 de elevi și profesori au fost depistați cu Covid saptamana aceasta. In județul nostru, patru cadre didactice și doi elevi au fost depistați pozitiv cu Covid-19…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține, in contextul confirmarii primelor cazuri de COVID-19 in școli, ca aceste probleme apar "tocmai din cauza unei anumite lipse de responsabilitate" din partea parintilor, care ar trebui sa fie "un pic" mai atenți atunci cand iși trimit copiii in colectivitate.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca in cazul in care doi elevi din aceeasi clasa vor fi confirmati cu noul coronavirus, activitatea acelei clase va fi suspendata. In cazul in care doi profesori vor fi confirmați pozitiv cu Covid, intreaga școala va fi inchisa. „Din perspectiva…

- Ministrul Educatiei a explicat cateva din regulile care vor fi aplicate odata cu redeschiderea scolilor din 8 februarie. Astfel, daca un elev va avea simptome, acesta va trebui testat. Iar daca doi profesori dintr-o scoala sunt diagnosticati cu COVID, se inchide scoala. In contextul redeschiderii scolilor,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca proiectul de testare Covid-19 a elevilor in școli nu poate fi derulat de instituția pe care o conduce, deoarece sunt prea puțini medici școlari pentru a putea susține aceasta campanie. Cimpeanu a precizat ca sunt doar 113 medici de medicina școlara…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant si-au exprimat optiunea de a se vaccina anti-COVID-19. Potrivit ministrului, 126.000 de persoane din cele 168.000 care doresc sa se vaccineze lucreaza „nemijlocit” cu elevii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a venit in cursul serii de duminica cu un anunț total neașteptat. Acesta a transmis modalitatea prin care elevii ar putea recupera orele de studiu pierdute pana acum din cauza pandemiei. Anunțul facut nu este pe placul elevilor Nimeni nu contesta faptul ca pandemia…