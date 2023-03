Stiri pe aceeasi tema

- In data de 03.03.2023, in intervalele orare 09:00-12:00 și 15:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au organizat o acțiune in municipiu, care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. Polițiștii au desfașurat activitați in zonele…

- Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere in Blaj: Peste 44 de șoferi sancționați și un permis reținut de polițiști Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere in Blaj: Peste 44 de șoferi sancționați și un permis reținut de polițiști Polițiștii din Blaj au acționat pe raza municipiului și a localitaților…

- La data de 14 februarie 2023, intre orele 15,00 – 18,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Sebeș, au acționat, pe raza comunei Șpring, pentru creșterea siguranței rutiere. In cele 3 ore de acțiune au fost depistați și sancționați 30 de conducatori auto,…

- Zeci de șoferi sancționați pe DN14 B langa Blaj. Majoritatea au fost amendați pentru viteza. Atenționarile polițiștilor Zeci de șoferi au fost amendați pe DN14B, langa Blaj, majoritatea pentru viteza. Polițiștii au organizat o acțiune pentru siguranța rutiera. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 8 februarie,…

- Sute de șoferi sancționați de Poliția Rutiera Alba, majoritatea pentru viteza. Amenzi și pentru pietoni și bicicliști Polițiștii din județul Alba au organizat, saptamana trecuta, o acțiune ce a vizat creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice. In cadrul acesteia, au fost sancționați…

- In weekend, 27 de șoferi au fost depistați in stare de ebrietate la volan, dintre care 19 se aflau in stare de ebrietate avansata, iar 6 au refuzat testarea alcoolscopica. Polițiștii de patrulare au depistat peste 1400 de incalcari rutiere și au fost solicitați sa intervina la peste 900 de chemari parvenite…

Polițiștii au dat luni 59 de amenzi pe Autostrada A3, dintre care 45 pentru depașirea limitei de viteza.

- In ce de-a doua zi de Craciun, polițiștii din Alba au continuat acțiunile dedicate siguranței publice. Peste 160 de polițiști din structurile de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, luptatori de intervenție rapida și polițiști de la arme, explozivi…