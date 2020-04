Aproape 50 de persoane s-au testat pentru COVID la Petroșani 47 de persoane au cerut sa fie testate pentru depistarea COVID-19. La centrul de la Petroșani au venit și cetațeni din municipiul Deva. Toți cei care vor sa afle daca au anticorpii pentru coronavirus pot sa se testeze, contracost la centrul de la Spitalul de Urgența din Petroșani. In doua zile, 47 de persoane au vrut sa afle daca au contractat sau nu noul coronavirus. Recoltarea se face din sange, analizele sunt prelucrate in laboratorul Spitalului de Urgența din Petroșani, iar in decurs de 15 minute sunt aflate și rezultatele. 80 de lei costa un astfel de test pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

