Stiri pe aceeasi tema

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 43.458 de doze de vaccin, dintre care 32.500 – Pfizer, 6.314 – AstraZeneca si 4.644 – Moderna, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-Covid 38.695 de persoane, miercuri Romania trecand pragul de 1 milion de persoane vaccinate. De la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinați 1.022.066 de oameni. Potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul de coordonare a vaccinarii,…

- Romania va depași azi pragul de 1 milion de persoane vaccinate. Miercuri, numarul de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in Romania va depași pragul de milion, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. „Miercuri va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 28.217 doze de vaccin, dintre care 18.480 – Pfizer, 7 – Moderna si 9.730 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Au fost administrate 43.319 de doze de vaccin, in ultimele 24 de ore, in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV), potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-Covid (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 45.977 de doze de vaccin, dintre care 28.055 – Pfizer, 7.827 – Moderna si 10.095 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 37.137 de doze de vaccin, dintre care 27.290 de doze Pfizer, 3.035 Moderna si 6.812 AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National…