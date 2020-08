Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de […] Articolul Aproape 50 de cazuri noi de coronavirus confirmate in Timiș in ultimele 24 de ore. Vezi situația pe județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .