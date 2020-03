Aproape 5 milioane de persoane au fugit din Venezuela din cauza crizei (ONU)

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 4.000 de persoane și-au pierdut viețile la nivel mondial din cauza noului tip de coronavirus, iar alte peste 100.000 de au fost confirmate cu COVID-19. Un expert, insa, avertizeaza ca numarul deceselor ar putea ajunge la milioane.

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anunțat sambata noapte ca data fiind raspandirea agresiva a coronavirusului in Italia, in toata regiunea nordica a țarii se impune carantina. Lombardia, alaturi de alte 14 provincii din regiunea de nord, vor intra in carantina pana in 3 aprilie.

- Circa 3.400 de persoane, potrivit estimarilor politiei, au manifestat vineri dupa-amiaza la Bruxelles pe tema luptei impotriva schimbarilor climatice, in cadrul unui eveniment organizat de Youth for Climate, in prezenta militantei ecologiste suedeze Greta Thunberg, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Adolescenta…

- Femeile reprezentau la finalul anului trecut circa o treime (2,67 milioane) din totalul celor 7,9 milioane de persoane care detineau carnet de conducere in tara noastra, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel, potrivit datelor…

- Unul din cinci europeni este afectat de poluarea fonica, o problema care ar urma sa se agraveze in urmatorii ani din cauza cresterii traficului rutier si a expansiunii urbane, a anuntat joi Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa. Circa 113 milioane de persoane sunt afectate pe termen lung de…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a acuzat joi administratia presedintelui american Donald Trump ca pune in pericol sanatatea publica si drepturile copiilor prin politicile sale in materie de mediu si migratie, transmite Reuters. Bachelet a criticat intr-un discurs rostit…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Afacerile (inclusiv participarea…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anuntat marti ca a impus sanctiuni impotriva a 20 de persoane din opt tari, pentru rolul acestora in comiterea unor grave abuzuri impotriva drepturilor omului, transmite dpa. Cei sanctionati sunt oficiali guvernamentali si oameni de afaceri din Myanmar,…