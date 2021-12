Aproape 5 000 de kilograme de obiecte pirotehnice, confiscate în urma unor percheziţii din Ialomița Politistii din judetul Ialomita au reusit sa indisponibilizeze 4.500 de kilograme de obiecte pirotehnice in urma unor ample perchezitii desfasurate in municipiul Slobozia si in orasul Amara. Conform unui comunicat al IPJ Ialomita, miercuri dimineata, politistii din Ialomita au facut trei perchezitii domiciliare in municipiul Slobozia si orasul Amara, la locuintele unor persoane banuite de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept. Din cercetari a reiesit ca persoanele in cauza ar fi achizitionat articole pirotehnice interzise la detinere, in scopul recomercializarii acestora in perioada sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

