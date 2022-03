Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera informeaza ca, luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,8% fata de ziua precedenta).Conform unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- Centrul Ok Medical a anunțat, sambata, printr-o postare pe Facebook , ca nu va mai oferi gratuitate cetațenilor ucraineni in condițiile in care, in aceste vremuri „tulburi”, in care pandemia de coronavirus provoaca inca foarte multe victime, e bine „sa ne pastram rațiunea și sa ne preocupam de ai noștri…

- Luni, 7 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 cetateni ucraineni, in scadere cu 12,7 fata de ziua precedenta, anunta Politia de Frontiera Romana.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.953 cetateni ucraineni (in…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- Un numar de 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, in crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. De la declanșarea razboiului in Ucraina, in țara noastra au ajuns in total aproape 140.000 de refugiați.

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…

- Mobilizare fara precedent in Bacau pentru refugiații din Ucraina, care au inceput sa ajunga in numar foarte mare la granița cu Romania. In timp ce autoritație intarzie sa amenajeze tabere mobile și alte spații de cazare, oameni de rand și diverși... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.