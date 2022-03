Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, in sedinta de astazi, un proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati si facilitati pentru transportul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, informeaza biroul de presa al Executivului. Inspectoratul…

- Zeci de refugiați care fugeau din Ucraina au traversat in Romania joi (10 martie), confruntandu-se cu condiții climatice aspre, cum ar fi temperaturi inghețate și ninsoare. La punctul de trecere a frontierei Siret, pompierii romani au ajutat la transportul copiilor și al bagajelor. Numeroase ONG-uri…

- Politia de Frontiera anunta luni dimineata ca 33.969 de cetateni ucraineni au intrat in tara duminica, in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta, potrivit news.ro."In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane,…

- Peste 25.000 de cetațeni ucraineni s-au refugiat in Bulgaria, venind pe cale terestra, din Romania. Aceasta informație este difuzata de presa de la Sofia, care citeaza date transmise de Poliția de Frontiera a Bulgariei. Tranzitul civililor din Ucraina, prin Romania, spre Bulgaria a inceput la 24 februarie,…

- Peste 250.000 de ucraineni s-au refugiat in Republica Moldova, a anunțat președinta Maia Sandu. Peste 250.000 de civili din Ucraina s-au refugiat in Republica Moldova, a anunțat șefa statului, Maia Sandu. „Nu putem intoarce spatele acestor oameni”, a precizat președinta. Totuși, ea a subliniat ca susținerea…

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Vineri, 4 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni, in scadere cu 1,1 fata de ziua precedenta, potrivit Politiei de Frontiera.Astfel, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. DIn 80.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…