- Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au inregistrat doar in luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Dintre acestea, 590.300 s-au…

- Peste o jumatate de milion de persoane, printre care aproximativ 70.000 de copii, nu au primit dreptul de a continua sa traiasca pe teritoriul Regatului Unit dupa Brexit, indica datele Ministerului de Interne de la Londra, publicate joi de Press Association, scrie Agerpres.

- Odata cu apropierea datei prevazute pentru retragerea Regatului Unit dinUniunea Europeana, tot mai mulți europeni vor sa ramana in Marea Britanie, arata statisticile publicate, miercuri, de guvernul britanic. Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. Cetațenii UE care locuiesc…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Marea Britanie va deporta cetațenii UE care nu au aplicat la timp pentru a primi statut de ședere in Regatul Unit dupa Brexit, a declarat Brandon Lewis, adjunct al ministrului britanic de Interne, citat de postul BBC News.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD a fost…

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- ''Economia poloneza este in crestere, standardul de viata se imbunatateste. Cred ca este o ocazie foarte buna pentru a reveni in Polonia. Cred ca va puteti realiza scopurile atat in Marea Britanie, cat si in Polonia'', a spus diplomatul polonez intr-un interviu pentru postul BBC Radio 4.El…