Aproape 40.000 de apeluri la numărul 119, destinat sesizării cazurilor de abuz împotriva copiilor. Ce situaţii au fost semnalate Operatorii care raspund la numarul unic 119 au primit, in trei luni si jumatate de la operationalizarea acestui numar, 39.656 de apeluri care semnalau cazuri de copii aflati in situatii de risc, abuz, neglijare sau diferite forme de exploatare. In cateva zeci de cazuri reclamatiile vizau copii refugiati din Ucraina care venisera neinsotiti sau erau […] The post Aproape 40.000 de apeluri la numarul 119, destinat sesizarii cazurilor de abuz impotriva copiilor. Ce situatii au fost semnalate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii care raspund la numarul unic 119, destinat semnalarii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare copilului au primit, in trei luni si jumatate de la operationalizarea acestui numar, 39.656 de apeluri care semnalau cazuri de copii aflati in situatii de risc, abuz, neglijare sau diferite forme…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Aproximativ 3.000 de americani vor lupta in Ucraina impotriva Rusiei, conform unui reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington DC, citat de BBC. Jurnaliștii spun ca oficialul susține ca cele trei mii de americani care au raspuns apelului Ucrainei de a lupta impotriva invaziei Rusiei, vor sosi in…

- Peste 1.000 de straini s-au alaturat Ucrainei, in lupta impotriva Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de Externe, citat de agenția DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte impreuna cu poporul ucrainean impotriva agresorilor. Numarul lor a trecut deja de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat, impreuna cu conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj, o analiza a activitații derulate de noul serviciu de call center destinat sesizarii cazurilor de abuz impotriva copiilor – 119.