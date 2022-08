Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.800 de școli din Romania nu au autorizație de securitate la incendiu, dintr-un total de peste 25.600 de școli de stat și private, a anunțat ministrul Lucian Bode marți dimineața, 30 august, inaintea inceperii anului școlar, care va avea loc pe 5 septembrie.„Ca de fiecare data, premergator…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul Lucian Bode in ședința organizata marți dimineața inaintea inceperii anului școlar.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța ca numai o treime din școlile din Romania necesita autorizație de incendiu. Din cele peste 25.0000 de școli, circa 17.000 nu au nevoie de un astfel de document. Din cele peste 8.000 care au insa nevoie, numai aproximativ 4.000 o dețin. Fii la curent…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…