- De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.520 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Aceștia beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislație. Acestia au intrat in tara atat pe la frontierele cu Ucraina, cat si pe la cea cu Republica Moldova. Mai putin de o suta de mii au ramas…

- Traficul la frontiera in data de 08 martie 2022.In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888 cetateni ucraineni in scadere cu 2,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 1.408 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de…

- De la inceputul conflictului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat de presa, acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. “Pe intreaga…

- In data de 28.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni…

- Guvernul Romaniei a anuntat, luni, ca peste 70.000 de cetateni ucraineni au trecut granița, din Ucraina in Romania, de la inceputul invaziei ruse. Peste 33.000 dintre ei au ramas in Romania, 373 aplicand pentru procedura de azil, noteaza News.ro. “Datele detinute de Ministerul Afacerilor Interne arata…

- „Astazi (...), 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina. In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii,…