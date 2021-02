Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,76 la mia de locuitori, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In zona rosie se mai…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat puțin peste 3.000 de cazuri noi raportate la nivel național, in ultimele 24 de ore și numai 60 de decese anunțate in același interval, niciunul dintre ele in randul prahovenilor.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 26 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 536.332 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Situația epidemiologica din Capitala Romaniei se agraveaza in fiecare zi. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns in municipiul București la 7,04 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost inregistrate 1867 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, in condițiile in care…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 484.550 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 371.231 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…