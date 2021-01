Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj Avangarde care urmarește percepția publicului asupra pandemiei, numai 30% dintre romani vor sa se vaccineze. Acest sondaj a fost efectuat, in perioada 10-20 decembrie 2020, prin... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai bine de jumatate din testele efectuate la Cluj pentru COVID-19 au ieșit pozitive in ultimele 24 de ore. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Cluj, au fost confirmate alte 431 de cazuri de COVID-19. In total, au fost efectuate 1.127 de teste (441 de teste la cerere și 686 de teste diagnostic... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele doua saptamani, la Turda au fost inregistrate un numar total de 246 de cazuri noi de COVID-19, in timp ce la Campia Turzii s-au inregistrat 112 cazuri noi de COVID-19. Campia Turzii are... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca ieri erau 407 cazuri de persoane infectate cu coronavirus la Cluj, astazi numarul acestora a scazut la 331. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Programata astazi de la ora 15, partida intre Sticla Arieșul Turda și CS Hunedoara a fost amanata pentru o data ulterioara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 107.058 de pacienți au fost declarați vindecați. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!