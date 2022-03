Stiri pe aceeasi tema

- In data de 01.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 364de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni (in crestere cu 5,6% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 449 cetateni ucraineni(creștere de…

- Vremuri tulburi s-au abatut asupra vecinilor noștri ucraineni, așa ca, solidaritatea este singura metoda de ajutorare in calea starii de razboi. Sute de cetațeni ucraineni și straini din Ucraina trec granița la ore nedeterminate doar cu speranța ca sunt salvați, plecand din țara mama, acum amenințata.…

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- Astazi, in intervalul orar 00.00-12.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 29.165 de persoane (crestere de 1,7% fata de ziua anterioara), dintre care 6.623 cetateni ucraineni (in crestere cu 12,4 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.295 cetateni…

- Ieri, in 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane (crestere de 25% fata de ziua anterioara). Dintre aceștia 14.188 sunt cetateni ucraineni (in crestere cu 36 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996 cetateni ucraineni (scadere…

- A fost publicata o noua statistica a refugiaților ucraineni care au intrat in ultimele zile in țara noastra. Aceasta arata in felul urmator: Frontiera MD-UA: In total – 29.956 persoane Intrare – 28.546 persoane Ieșire – 1.410 persoane Cel mai mare flux de persoane originare din Ucraina, pe sensul de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca Romania este pregatita sa gestioneze un flux mare de tranzit la frontiera, in contextul conflictului din Ucraina. „Au fost adoptate masurile necesare pentru intarirea controlului și supravegherea sporita a frontierei Romaniei. Punctele de trecere a frontierei…

- Doi moldoveni care au incalcat frontiera de stat au fost reținuți in urma conlucrarii bilaterale și schimbului operativ de informații dintre polițiștii de frontiera și granicerii ucraineni. Pe teritoriul statului vecin colegii ucraineni au intervenit și ulterior, conform procedurilor legale, persoanele…