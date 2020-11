Stiri pe aceeasi tema

- Europol a arestat 388 de persoane in urma unor raiduri ce au vizat suspecti de trafic de copii in mai multe tari europene, potrivit unui comunicat al organizatiei europene dat publicitatii miercuri, informeaza dpa, preluata de Agerpres. In timpul raidurilor coordonate de Regatul Unit, Portugalia si…

- Zece persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident din județul Cluj. Nici o persoana nu a fost grav ranita și nu a fost transportata la spital. Trei mașini au fost implicate in...

- Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce masinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier produs marti in municipiul Ramnicu Valcea, in zona Cazanesti, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. In accident…

- Un accident grav de circulație a avut loc vineri seara pe centura de ocolire a orașului Gherla din județul Cluj in care au fost implicate doua mașini, in care se aflau opt persoane, printre care și doi copii. Cinci persoane sunt ranite, anunța polițiștii. Traficul este blocat.Potrivit IPJ…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanti ai Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau, au prezentat a doua tema abordata din proiect, destinata reducerii riscului de victimizare a minorilor prin promovarea utilizarii intr-un mod…

- Trei persoane cercetate pentru constituire de grup infractional, detinere si trafic de droguri de mare risc au fost arestate pentru 30 de zile, a informat, luni, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Vrancea, potrivit Agerpres.Cele…