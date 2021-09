Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de votare a proiectelor si initiativelor inscrise in cadrul celei de-a treia editii a programului Com’ON Sepsi, derulat de Grupul PONT si Primaria Sfantu Gheorghe cu scopul de a incuraja implicarea activa tinerilor in viata comunitatii locale, a fost prelungit cu o saptamana, pana 26 septembrie,…

- Polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna – Serviciul de Ordine Publica, Serviciul Rutier, Serviciul Criminalistic și ai secților de poliție rurala din județ, impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J. Covasna au executat, la data de 16 august a.c., o acțiune in sistem integrat pe raza comunelor Sanzieni și…

- Realizarea unui muzeu selfie, prezentarea si promovarea designerilor locali, a sportului si a unui stil de viata sanatos, reabilitarea fatadelor unor cladiri neglijate, precum si amenajarea unor banci speciale pentru persoanele cu dizabilitati se numara printre proiectele inscrise in programul Com’ON…

- Un numar de 11 proiecte si initiative au fost inscrise in programul participativ Com’ON Sepsi, lansat de Primaria Sfantu Gheorghe si Grupul PONT in urma cu trei ani cu scopul de a incuraja implicarea activa tinerilor in viata comunitatii locale. In acest an, autoritatile locale vor finanta 32 de initiative…

- In cadrul Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, finanțat din fonduri europene, in comuna Ozun este in derulare, incepand cu data de 27.05.2021, proiectul „ Inființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze…

- 384 de candidați din județ, 276 fiind din promoția curenta, s-au inscris la sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Probele scrise vor incepe luni, 16 august (a.c). „Conform Procedurii privind inscrierea la examenul…

- Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza vineri, 13 august, de la ora 18:00, o intalnire cu sportiva Incze Kriszta, locul 8 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pe langa jurnalisti, la evenimentul care va avea loc in curtea Casei de Cultura „Konya Adam” sunt invitati sa ia parte suporterii, prietenii si colegii…

- In perioada 30 iulie – 8 august, Primaria Sfantu Gheorghe aduce in centrul orasului instalația de lumina creata de artistul Luke Jerram. Masurand 7 metri in diametru, Gaia este o replica la scara de 1 la 1,8 milioane a planetei Pamant, creata pe baza imaginilor detaliate de la NASA, si va putea fi admirata…