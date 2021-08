Stiri pe aceeasi tema

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- La Bodrum, in sudul Turciei, trei oameni au murit și 100 au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza incendiilor de vegetație. 3000 de turiști din Bodrum si Marmaris au fost evacuați, la fel si localnicii din satele din zona.

- Luni seara, echipa de fotbal turca Galatasaray, care urma sa dispute un meci amical cu clubul grec Olympiakos, nu a primit permisiunea de a intra in Grecia de la autoritatile aeroportuare din Atena din cauza testelor de depistare a COVID-19 considerate neconforme. Clubul din Istanbul a prezentat teste…

- La revedere casei, salutare mare! Romanii abia așteapta sa calatoreasca. „Imediat ce restricțiile de calatorii au fost relaxate, am observat o creștere accentuata a rezervarilor pentru vacanțe”, susțineGottfried Math, Managing Director in cadrul grupului de turism TUI Austria & CEE.Cand vine vorba despre…

- Cele mai populare destinatii de vacanta pentru romani sunt orasul Burgas din Bulgaria, regiunea Antalya din Turcia si insulele din Grecia, iar siguranta si flexibilitatea au devenit esentiale in planificarea calatoriilor, potrivit unui operator de turism. Bulgaria este una dintre cele mai populare destinatii…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Romanii au o putere de cumparare peste cea a grecilor, a ungurilor și a bulgarilor, conform celor mai recente estimari privind consumul individual efectiv, publicate, luni, de Eurostat. Conform sursei citate, in aul 2020, Romania avea un consum anual efectiv per capita…

- Zeci de romani, vaccinați cu ambele doze de vaccin, au fost refuzați azi la imbarcarea in cursele aeriene spre Italia, deși cu cateva zile inainte, premierul Italiei anunța ca va deschide țara pentru turiștii vaccinați! Prima dfeclaerație a fost facuta in luna lunii martie de prim-ministrul italian…

- Romanii se pregatesc de vacanța de vara, dupa o perioada in care planurile pentru concediu au fost puse in așteptare. Pandemia i-a ținut acasa, iar acum, odata cu vaccinarea, se pregatesc sa ”rupa ușa” granițelor spre destinații ca Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania sau Italia. Este de așteptat ca toate…