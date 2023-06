Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta in randul reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, care au fost chemați in ajutorul unui grup de copii aflați in localitatea Fundata. Din primele informații, 39 de copii au fost evaluati la fata locului de catre personalul medical, unii dintre ei fiind…

- A fost o vacanta de cosmar pentru zeci de turiști britanici, care s-au cazat la un resort de lux din Antalya. Foarte multi copii au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital. In total, 25 de oameni au avut de suferit de pe urma mancarii neconforme. Turistii vor sa dea in judecata…

- 15 copii și 2 adulți au ajuns la spital dupa ce li s-a facut rau in tabara, la o pensiune din Sacele. Persoanele au avut simptome de toxiinfecție alimentara. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Brașov au inchis pensiunea și au dat o amenda de 10.000 de lei.

