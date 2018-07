Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 kg de sturion, detinute fara documente legale, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflau trei cetateni romani, informeaza un comunicat al Garzii de Coasta transmis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, autoritatile au…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat un autoturism marca BMW, model X6, condus de un cetatean roman , ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In cursul zilei de ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Vama Veche un barbat, care a incercat sa introduca ilegal in tara peste 200 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale. In data de 15.05.2018, in jurul orei 02.00, actionand in baza unei informatii,…

- O echipa de politisti de frontiera, in colaborare cu lucratorii vamali, au descoperit joi, la bordul unei nave sub pavilion Belize, sosita in Portul Constanta, 15.000 de tigarete de contrabanda, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Potrivit sursei citate, politistii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane, pentru comiterea infractiunii de inselaciune. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 08.05.2018,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta trei cetateni romani care transportau, cu un autoturism, peste 160 kilograme peste, fara documente legale si sute de plase de pescuit interzise de lege. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, in zona trecerii cu bacul din localitatea Ostrov, o femeie siriana cu patru copii cu varste intre 1 si 10 ani care au incercat sa treaca ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde,…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta un cetatean roman care detinea cantitatea de aproximativ 32 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 17.04.2018, in jurul orei 16.00, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Tulcea…