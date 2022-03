Stiri pe aceeasi tema

- Numarul refugiatilor ucraineni care au fugit din tara de la inceputul razboiului a ajuns 3.000.381, potrivit Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul refugiatilor ucraineni care au fugit din tara de la inceputul razboiului a ajuns 3.000.381, potrivit Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. Milioane…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate castiga razboiul cu Rusia, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Costurile imediate pentru gestionarea eficienta a fluxului mare de refugiați ucraineni sunt de milioane de lei. O spune ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari. Potrivit oficialului, Guvernul trebuie sa achite toate companiile de catering care asigura alimentarea cetațenilor ucraineni,…

- Invazia din Ucraina a provocat și o uriașa criza umanitara. Pana acum peste o jumatate de milion de ucraineni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in state vecine, majoritatea in Romania, Ungaria și Polonia.

- Celebrul National Mall din Washington, capitala federala a SUA, va gazdui un nou monument reprezentativ. Razboiul mondial impotriva terorismului declarat in 2001 de George Bush dupa atentatele din 11 septembrie 2001 va avea Memorialul sau in capitala federal americana. Congresul tocmai a autorizat realizarea…