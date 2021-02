Stiri pe aceeasi tema

- Temerile sporesc in Germania in ceea ce priveste un al treilea val de infectari cu noul coronavirus dupa cresterea numarului de cazuri inaintea unei planificate relaxari a unora dintre restrictiile adoptate pentru a preveni raspandirea virusului, informeaza DPA. Institutul Robert Koch pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 1.331 cazuri noi, 79 decese, 941 persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 15 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 763.294…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al panidemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 2.644 cazuri noi, 65 decese, 958 persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 755.126…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…

- Alte 2.489 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, bilanțul COVID-10 ajungand la 593.783... The post Astazi avem cel mai mic bilanț zilnic de infectari din ultimele doua luni. In Timis sunt 128 de cazuri noi appeared first on Renasterea banateana…

- Turcia a raportat 30.402 de noi cazuri de coronavirus, inclusiv cele asimptomatice, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, scrie Reuters, informeaza News.ro. Decese din cauza Covid-19 au fost 195 in acelasi interval, bilantul total al victimelor fiind 14.900, potrivit…

- Rusia a raportat, sambata, un numar record de 28.782 de cazuri de infectare cu COVID-19, pentru ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, citata de news.ro. Dintre acestea, 7.993 de cazuri au fost inregistrate la Moscova, conform bilanțului prezentat de autoritațile sanitare ruse.De asemenea, in ultimele…

- Romania raporteaza iar sub 9.000 de noi infectari, inaintea alegerilor parlamentare, dar adevaratul motiv nu este ca avem mai puțini infectați, ci ca se fac mai puține teste. Au fost inregistrate 8.134 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii…