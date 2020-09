Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș au ajuns maști de protecție gratuite pentru persoanele defavorizate. De maine va incepe distribuția lor. Fiecare persoana va primi 50. Sunt aproape 38.000 de beneficiari in Timiș. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș transmite ca a recepționat 1.886.900 maști de protecție pentru 37.738…

- Primaria comunei Poiana Campina distribuie, in aceste zile, seturi de cate 50 de maști de protecție pentru persoane defavorizate, in conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2020. In total, 345 persoane vor primi astfel de seturi de maști.

- Directia de Sanatate Publica Botosani a primit de la Ministerul Sanatatii mastile de protectie pentru un numar de 72.966 persoane vulnerabile din judetul Botosani, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr.78/2020. Distribuirea mastilor de protectie catre toate unitatile administrativ-teritoriale…

- In aceasta dimineața au ajuns in județul Cluj peste 2 milioane de maști de protecție, acordate de catre Ministerul Sanatatii autoritaților administrativ-teritoriale, prin direcțiile de sanatate publica județene, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr.78/2020. Direcția de Sanatate Publica a Județului…

- De astazi a inceput distribuirea gratuita, catre persoanele din categoriile vulnerabile, a maștilor achiziționate de municipalitate. Aproximativ 6.200 de beneficiari vor primi cate 30 de maști de protecție impotriva coronavirusului, pana la punerea in aplicare a programului guvernamental care prevede…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care stipuleaza ca anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna. Legea are ca obiect achizitionarea de masti de catre Ministerul Sanatatii, prin Unifarm SA, pentru protectia impotriva COVID-19 si distribuirea…

