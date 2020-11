Aproape 3.800 de elevi din Gorj nu participă la cursurile online Numar record de elevi gorjeni care nu participa la cursurile online ținute de profesori in locul orelor „fața in fața”. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a precizat ca este vorba de un total de 3.796 de copii din toate ciclurile. Dana Constantinescu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a declarat ca elevii care nu participa la cursurile organizate online fie nu dețin echipamentul cu ajutorul caruia sa participe la ore, fie nu au acces la internet sau semnalul este precar, fie nu nu au nici echipament nici internet. In momentul de fața nu exista soluții pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- In contextul in care toate școlile au intrat in scenariul roșu, iar cursurile s-au mutat exclusiv in mediul online, abandonul școlar este o problema din ce in ce mai grava. Mulți elevi nu au acces la Internet și nu au nici resursele necesare pentru a putea participa la orele online.

