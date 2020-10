Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ.

- Alte 514 școli au intrat in scenariul roșu, de vineri pana luni. Cursurile se desfașoara exclusiv online in 3.014 unitați de invațamant. Conform datelor Ministerului Educației și Cercetarii, luni, 9.748 de unitați de invațamant sunt in Scenariul 1, respectiv participarea zilnica (fața in fața) a tuturor…

- Elevii din peste 2.100 de școli din țara fac cursuri exclusiv online, din cauza pandemie. In 10.480 de școli elevii merg la școala in mod obișnuit, iar in alte 5.007 școli elevii merg la cursuri prin rotație, a transmis, miercuri, Ministerul Educației. Ministerul Educației și Cercetarii a transmis…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online. Potrivit cifrelor prezentate…

- Un numar de 517 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, iar 5.143 in Scenariul 2, informeaza, luni, Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, luni, la ora 12,00,…

- "Acesta e momentul pe care toti il anticipam cu teama: cresterea rapida, incontrolabila, a numarului de cazuri si aparitia acestora inclusiv in unitatile de invatamant. Facem apel la autoritati, cu precadere la Ministerul Educatiei si Cercetarii, la primari si la directorii unitatilor de invatamant,…

- Un numar de 313 unitați de invațamant desfașoara cursuri sau activitați in scenariul roșu, online, informeaza, joi, Ministerul Educației și Cercetarii. Astfel, este inregistrata o noua creștere a...