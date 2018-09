Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 6 septembrie, 2018: Peste catevazile o mare surpriza ii va astepta pe elevii clasei pregatitoare de la Scoala Gimnaziala din satul Rasi.P&G, compania care are in portofoliu marciprecum Always, Ariel, Fairy, Gillette, Oral-B, Pampers sau Pantene, le-a transformat clasa intr-un spatiu total…

- Majoritatea scolilor din Bucuresti isi vor redeschide portile tot fara autorizatii pentru siguranta in caz de incendiu. In lipsa banilor, putini directori au facut lucrari care sa permita evacuarea rapida a copiilor si sa limiteze efectele unor eventuale dezastre.

- Jandarmeria Capitalei, impreuna cu efective ale Poliției Capitalei, au oprit o parte a galeriei echipei Dinamo la ieșirea din București, de la care a confiscat mai multe obiecte interzise, precum cuțite sau lanțuri. Dinamoviștii se indreptau spre Craiova, pentru meciul de sambata seara. „Acțiunea a…

- Drama lui Cristian Dumitru, fostul politist infectat cu HIV, care a murit in spital, poate fi scenariul unui film. Cristian nu era casatorit și a fost ingrijit de Maria, o infirmiera care i-a stat alaturi pana in ultima clipa. Alaturi i-au ramas și cațiva prieteni polițiști, printre care și Valentin,…

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare, efectuate in 11 judete si in Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul fugar care a lovit vineri 5 masini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Politia Capitalei a dat publicitatii portretul robot al conducatorului auto. In acelasi context,…

- Potrivit Biroului de presa al Politiei Capitalei, marti dupa-amiaza a fost primit un apel la 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj al Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta Ciolpani. Echipajele de politie asigura ordinea in perimetrul cladirii, in timp ce actioneaza…

- Un caz de-a dreptul șocant petrecut in București! Un vatman din Bucuresti a lovit intentionat cu tramvaiul o masina in care se aflau o mama cu doi copii. Incidentul a fost realatat pe Facebook de unul dintre calatori. UPDATE: Reprezentanți ai Poliției Capitalei au declarat, pentru Libertatea, ca in…