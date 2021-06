Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Astazi, 4 iunie 2021, Banca Naționala a Moldovei implinește 30 de ani de fondare. Cu aceasta ocazie, BNM a pus in circulație o moneda metalica comemorativa cu valoarea nominala de 10 lei. Moneda este confecționata din oțel, placat cu nichel și alama, ceea ce ii confera…

- CHIȘINAU, 1 iunie – Sputnik. Exporturile Moldovenești au inregistrat o scadere semnificativa de aproape 296 de milioane de dolari sau 11% in comparație cu anul 2019, cand a fost atinsa maxima istorica a exporturilor moldovenești. Se intampla pentru a patra oara de la independența incoace. Expertul…

- In urma unui sondaj de opinie național, a reieșit ca in Republica Moldova, 2/3 dintre moldoveni nu merg niciodata in concedii, alți 32,4% au fost cel puțin o data in ultimii 5 ani., iar dintre aceștia, 15% au mers o data pe an, 12% - o data la cațiva ani, iar 5% - de 2-3 ori pe an, noteaza știri.md…

- In cadrul emisiunii "La Ordinea Zilei", expertul economic Veaceslav Ionița a precizat ca pentru a patra oara in istoria Republicii Moldova este inregistrata o scadere atat de semnificativa a exporturilor. In 2020, pe langa criza economica globala provocata de COVID-19, Moldova s-a confruntat…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. La inceputul lunii aprilie, in Republica Moldova traiau 680 400 de pensionari, ceea ce este cu 13 100 de oameni mai puțin cu aceeași perioada a anului 2020. Aceste date sunt confirmate de Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS). © Sputnik / Mihai CarausMoldova…

- Cel de-al doilea lot de vaccin anti-COVID donat de Romania urmeaza sa ajunga astazi in Republica Moldova, cand se marcheaza Ziua Unirii Basarabiei cu Romania. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionița a spus ca România nu condiționeaza asistența medicala…

- In lunile ianuarie și februarie ale anului 2021 s-a inregistrat un record absolut de transferuri banești pentru persoanele fizice din Moldova, prin intermediul bancilor. Este vorba despre o suma de 219 milioane de dolari, spune expertul in economie, Veaceslav Ionița, care a realizat un studiu in acest…

- Olga Suharevskaya, magistru in politica externa, jurist Criza politica interna, care continua dupa alegerile prezidențiale, impinge economia Moldovei intr-o spirala descendenta. Și in timp ce parlamentul și noul președinte ale clarifica cine este mai important, nimeni nu se apuca sa…