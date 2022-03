Aproape 3.300 de cetățeni ucraineni au contracte de muncă în România Aproape 3.300 de cetațeni ucraineni au contracte de munca in Romania Foto: Arhiva/ Agerpres În România sunt înregistrate, în acest moment, aproape de 3.300 de contracte de munca ale unor cetațeni ucraineni, cu 728 mai multe decât în 24 februarie, când a debutat conflictul din Ucraina - spune secretarul de stat în Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu. El a precizat ca 143 de companii care activeaza în România și-au exprimat intenția de a oferi peste 3.100 de locuri de munca, inclusiv pentru ucraineni. Vasilcoiu… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

