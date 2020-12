Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Sezonul 2020-2021 al Ligii Nationale de baschet masculin a debutat, joi, la Oradea, cu partida SCM Timisoara - CSM Galati, scor 80-78 (43-40). Primul turneu al competitiei programeaza meciuri in Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca, intre 10 si 14 decembrie. Echipa Athletic Constanta nu participa…

- Pfizer/BioNTech va livra in Canada pana la sfarșitul lunii pana la 249.000 de doze de vaccin impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut luni de premierul canadian Justin Trudeau, citat de AFP. „Primele livrari ar putea sosi saptamana viitoare”, dupa aprobarea Health Canada, așteptata saptamana aceasta,…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVID-19, ca va exista un depozit central, precum și șase depozite regionale, de unde se va face distribuția catre centrele de vaccinare anti-Covid…

- Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-și asigura sute de milioane de doze de vaccin anti-COVID dezvoltate de Pfizer-BioNTech și CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial european...

- Spitalele militare de la Sibiu si Galati extind capacitatile de preluare a pacientilor COVID-19, anunta directia medicala a ministerului apararii nationale (MApN), conform Agerpres. In urma cu doua zile, spitalul de urgenta din Sibiu preciza ca a ramas fara paturi libere pentru pacientii COVID-19.Spitalul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, ca au fost inlocuite corturile cu containere la Spitalul Rol 2 de la Ana Aslan si acelasi lucru urmeaza sa fie realizat si la unitatile similare din Constanta si Timisoara. El a mai precizat ca spitalele militare din Iasi, Sibiu, Cluj-Napoca…

- Timisoara este urmatorul mare oras din Romania care ar putea intra in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare a ajuns la 2,79 la mia de locuitori, fiind foarte aproape de pragul de trei la mie. Bucuresti, Cluj-Napoca si Craiova sunt in scenariu rosu din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19.Inspectoratul…